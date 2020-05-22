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Опасность риса назвала медик
Может пострадать сердце
Белый рис оказался в перечне продуктов, опасных для здоровья сердечно-сосудистой системы, сообщает ИА DEITA.RU.
Список того, что не нужно употреблять, если есть стремление сохранить здоровье этой части организма, озвучила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич. И в нем оказалась знакомая всем крупа, пишет РИА «Новости».
«Есть медленные углеводы: цельнозерновые продукты, черный хлеб, коричневый рис, бобовые, овощи и фрукты. И есть быстрые углеводы: белый хлеб, белый рис, сладости и выпечка. Так вот: вторые вообще не нужны нашему организму, мы можем спокойно жить и обходиться без быстрых углеводов», – заявила специалист.
Кардиолог напомнила, что века назад люди питались выращенными овощами, плодами, ягодами и добытым мясом. А как только в рационе появились продукты с высоким гликемическим индексом, человечество начало страдать от сахарного диабета и болезней сердечно-сосудистой системы.