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6 Декабрь 2019, 18:15

Опасную горку закрыли в Приморье

горка

Катание на одной из горок в центре Дальнегорска ограничили, сообщает DEITA.RU по материалам администрации города.

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Как отметили в мэрии, во избежание получения детьми травм было решено перекрыть доступ к одной из горок на площади Дальнегорска. Сигнальная лента преградила путь для катания с центральной горки.

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При этом, сама горка не демонтирована. «Понимая, что лента не сможет полностью исключить проход, и горку всё равно будут использовать для катания, силами МКУ "Обслуживающее учреждение" было утрамбовано основание горки и произведена её заливка. Выражаем благодарность бдительным горожанам, которые обратили внимание администрации на недостатки горки, что помогло оперативно отреагировать на сложившуюся ситуацию», - сообщает администрация Дальнегорска.

Дмитрий Санников

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