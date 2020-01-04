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Опасную горку закрыли в Приморье
Катание на одной из горок в центре Дальнегорска ограничили, сообщает DEITA.RU по материалам администрации города.
Как отметили в мэрии, во избежание получения детьми травм было решено перекрыть доступ к одной из горок на площади Дальнегорска. Сигнальная лента преградила путь для катания с центральной горки.
При этом, сама горка не демонтирована. «Понимая, что лента не сможет полностью исключить проход, и горку всё равно будут использовать для катания, силами МКУ "Обслуживающее учреждение" было утрамбовано основание горки и произведена её заливка. Выражаем благодарность бдительным горожанам, которые обратили внимание администрации на недостатки горки, что помогло оперативно отреагировать на сложившуюся ситуацию», - сообщает администрация Дальнегорска.
Дмитрий Санников