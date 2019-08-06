Почти 7000 автомобилей исчезнут из продажи на российским рынке, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Росстандарт.

Производитель отзывает из РФ 6697 авто, которые реализовывались в 2017-2019 годах. Причина: при их эксплуатации могут возникнуть проблемы с фиксатором на подкрылке. Есть вероятность, что ослабнут фиксаторы на подкрылках, а за ними и накладки колесной арки. В худшем случае накладки могут слететь.

Проблемный автомобиль, которому требуется доработка – это Audi Q5, передает Росстандарт.

Кроме фиксаторов, трудности с которыми могут возникнуть на автомобилях 2017 – 2018 годов выпуска, у выпущенных в 2019 году трех авто найдены небезопасные сварные соединения в районе присоединения подушки безопасности переднего пассажира к передней панели. Поэтому панель требуется заменить.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "Фольксваген груп рус" обещают проинформировать владельцев машин об этом и пригласить их в дилерские центры для исправления обнаруженных недочетов конструкции.

Уточняется, что платить за ремонт владельцам автомобилей не придется.

Анастасия Туркова