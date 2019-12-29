Опасные фейерверки нашли в Приморье

Совместные профилактические рейды по контролю над реализацией пиротехнических изделий проводят в Приморье полицейские, дружинники и сотрудники МЧС, сообщили DEITA.RU в УМВД России по Приморскому краю.

Приморские полицейские ежедневно отрабатывают рынки и места стихийной торговли, проводят мероприятия по установлению оптовых поставщиков несертифицированной продукции. Дана ориентировка и нарядам дорожно-патрульной службы по проверке законности перевозки пиротехнических изделий автомобильным транспортом.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции изъяли из оборота почти 6 тысяч единиц потенциально опасных пиротехнических изделий на общую сумму свыше 63 тысяч рублей. Нарушители правил торговли привлечены к административной ответственности за незаконную продажу товаров, реализация которых запрещена или ограничена. Санкция статьи устанавливает наложение штрафа на граждан – в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей, на должностных лиц – от 3 до 4 тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 до 40 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

Гражданам рекомендуют приобретать фейерверки, петарды, ракеты и другие пиротехнические изделия только в специализированных магазинах. На улицах и стихийных рынках реализация таких товаров запрещена, даже при условии наличия документов на товар.

Напомним, что в Приморье действует закон о тишине. Нарушать ее нельзя, в том числе при проведении праздничных мероприятий. Применение пиротехнических изделий запрещено в будние дни с 22.00 до 9.00, в праздничные и выходные дни – с 23.00 до 10.00, а также в период дневного сна с 13.00 до 15.00 в любой из вышеуказанных дней. В Новый год шуметь разрешено 31 декабря с 22.00 до 3.00 1 января.

Дмитрий Санников