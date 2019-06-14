Хотите взбесить инспектора ДПС – почаще говорите эти фразы, сообщает DEITA.RU.

Первая: «Я что, единственный ПДД нарушаю?» - обеспечит вам нотации, потерю времени и, возможно, штраф.

Второе: «Скорее, я спешу!» - это самый настоящий вызов, после которого вас не отпустят до последнего. Возможно, с протоколом отпустят.

Третье: «Ты знаешь, кто я?! Вот я сейчас позвоню кое-кому…» - отличный способ вскипятить нервы сотрудникам ДПС. Не в том смысле, что они испугаются. А в том, что они в ответ охотно устроят веселую жизнь и вам.

Четвертое: «Договоримся на месте?» - это компромат на вас, который скорее всего, зафиксируют камеры. Они порой обнаруживаются в самых неожиданных местах. Инспектор тоже не очень хочет рисковать лишний раз.

Такие и подобные фразы лучше не произносить – ни к чему хорошему это не приведет. Самая лучшая стратегия по-прежнему – вежливость, краткость и спокойная уверенность в себе со знанием своих прав.

Анастасия Туркова