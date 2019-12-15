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Опасные конфеты нашли в Приморье

конфеты - Pixabay

В 2019 году в Приморье уничтожили 45 килограмм конфет и пирожных(а также иных кондитерских изделий) - которые не соответствовали санитарным и эпидемиологическим нормам. В то же время, за весь год ни в одном "сладкое изделии" не было превышения норм содержания токсинов, пестицидов и плесени, сообщает DEITA.RU со ссылкой на итоговый релиз краевого управления Роспотребнадзора.

Также ведомство проводило исследования на физико-химические показатели кондитерских изделий - это содержание сахара и других веществ, влажность и многое другое. По этим пунктам из всей исследуемой продукции только 5% попали под категорию "нарушителей". В общей сложности приморский Роспотребнадзор исследовал 525 проб кондитерских продуктов. Основными причинами "забраковки" стали либо несоответствия условиям производства и хранения, либо ранее вынесенные предписания - на утилизацию или прекращение производства. Некоторые предприятия получили штрафы, одно - на 41 тысячу рублей. 

Приморское управление Роспотребнадзора напоминает, что покупать конфеты, торты и пирожные следует в местах организованной торговли - магазинах, специализированных отделах. Или супермаркетах. Иначе граждане рискуют получить на стол некачественную и потенциально опасную продукцию. 

Евгений Черемухин

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