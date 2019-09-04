Минздрав скрывал данные про экспертизу лекарств, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости. Об этом говорит РАН.

Комиссия не видит у Минздрава права скрывать от граждан экспертные заключения по клиническим исследованиям лекарств. Само ведомство считает иначе.

Минздрав не желает публиковать для людей заключения экспертов о медицинских препаратах, доступных на рынке. На это указывает Российская академия наук, которая добавляет, что тем самым министерство не исполняет свои обязанности. Между тем, делать это следует: соответствующие требования прописаны в законе федерального уровня «Об обращении лекарственных средств».

Экспертизы, которые нужно публиковать, должны содержать в себе сведения на основе чего решение принято безопасным или эффективным, почему оно допущено на рынок.

Комиссия от РАН такой информации на сайте ведомства не обнаружила. Ей также не ясно, по каким причинам на рынок вышли лекарственные средства, чья безопасность и эффективность сомнительна, передает глава комиссии академик Виктор Васильев.

Анастасия Туркова

