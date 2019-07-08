Качество воды в местах отдыха населения на территории Приморского края исследовало территориальное управление Роспотребнадзора, сообщает DEITA.RU по материалам надзорного ведомства.

Как рассказали эксперты Роспотребнадзора, в рамках мониторинга с мая по июнь 2019 года было исследовано 446 проб морской и пресной воды, из них в 8 пробах выявлены несоответствия гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям и в 14 пробах по микробиологическим показателям.

Превышение гигиенических нормативов по микробиологическому показателю зарегистрировано в г. Владивостоке - ст. Седанка и ст. Садгород; по санитарно-химическому показателю: в г. Артёме - б. Муравьиная, в Хасанском районе - «Нарва», в г. Уссурийске – озеро Солдатское и водохранилище в с. Дубовый ключ, в г. Спасске-Дальнем - озеро Ханка в с. Камень-Рыболов (район «Зеленый пляж» и база отдыха «Навигатор»), в г. Лесозаводске- речка «Уссури».

Как отметили специалисты территориального управления Роспотребнадзора, патогенные и условно-патогенные микроорганизмы на данных территориях не обнаружены. Также все исследованные пробы воды соответствуют требованиям гигиенических нормативов по паразитологическим и вирусологическим показателям.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю предупреждает, что купание в неустановленных местах опасно для здоровья населения, так как возможен риск заражения энтеровирусными и кишечными инфекциями.

Дмитрий Санников