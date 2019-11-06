Опасные вещества нашли в любимых продуктах

Эксперты проверили составы популярных яблочных соков, сообщает DEITA.RU.



Эксперты Центра гигиены и эпидемиологии провели контрольную закупку продукции из яблок от популярных торговых марок. Об этом сообщает РИА «ФАН».

Так, специалисты проверили соки «Добрый» и «Сады Придонья» и повидло «Главпродукт» и «Махеев». Именно эти марки признаны самыми популярными у россиян.

По итогам проверки оказалось, что ни в одном образце не было витамина С. Зато в повидле от «Махеев» нашли диоксид серы. В соке марки «Добрый» оказалось в три раза меньше железа, чем положено по норме, а кальция больше на 200%. Такая же ситуация и с соком второй марки.

Елена Миронова