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Опасные вещества нашли в любимых продуктах
Эксперты проверили составы популярных яблочных соков,
сообщает DEITA.RU.
Эксперты Центра гигиены и эпидемиологии провели контрольную закупку продукции из яблок от популярных торговых марок. Об этом сообщает РИА «ФАН».
Так, специалисты проверили соки «Добрый» и «Сады Придонья» и повидло «Главпродукт» и «Махеев». Именно эти марки признаны самыми популярными у россиян.
По итогам проверки оказалось, что ни в одном образце не было витамина С. Зато в повидле от «Махеев» нашли диоксид серы. В соке марки «Добрый» оказалось в три раза меньше железа, чем положено по норме, а кальция больше на 200%. Такая же ситуация и с соком второй марки.
Елена Миронова