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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Опасный маршрут» - жители Владивостока жалуются на автобусных карманников

автобус

Жительница Владивостока предупреждает горожан в социальных сетях о том, что на городских маршрутах начали действовать карманники, сообщает DEITA.RU.

Одна из подписчиков паблика revizor_vdk пишет следующее:

«Хочу предостеречь пассажиров автобусов, следующих по маршруту в сторону Маяка и обратно. В автобусах орудуют воры! Вчера украли кошелек у коллеги, а сегодня я обнаружила, что у меня разрезана сумка. К счастью, ничего не украдено», - отмечает горожанка.

Она добавила, что, судя по всему, воры действуют в час пик.

 

Оказалось, что эта проблема коснулась многих людей, которые ездят по маршруту.

«У меня год назад по этому маршруту вытащили кошелёк. А через два дня - у подруги. Но она на них заявление накатала. Видела их и опознала. Видимо, так и работают дальше», - отозвалась одна из подписчиц.

 

«Уже налички практически нет ни у кого, а карманники не угомонятся никак», - возмущается другой комментатор.

 

Александра Маслова

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