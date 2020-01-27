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«Опасный маршрут» - жители Владивостока жалуются на автобусных карманников
Жительница Владивостока предупреждает горожан в социальных сетях о том, что на городских маршрутах начали действовать карманники, сообщает DEITA.RU.
Одна из подписчиков паблика revizor_vdk пишет следующее:
«Хочу предостеречь пассажиров автобусов, следующих по маршруту в сторону Маяка и обратно. В автобусах орудуют воры! Вчера украли кошелек у коллеги, а сегодня я обнаружила, что у меня разрезана сумка. К счастью, ничего не украдено», - отмечает горожанка.
Она добавила, что, судя по всему, воры действуют в час пик.
Оказалось, что эта проблема коснулась многих людей, которые ездят по маршруту.
«У меня год назад по этому маршруту вытащили кошелёк. А через два дня - у подруги. Но она на них заявление накатала. Видела их и опознала. Видимо, так и работают дальше», - отозвалась одна из подписчиц.
«Уже налички практически нет ни у кого, а карманники не угомонятся никак», - возмущается другой комментатор.
Александра Маслова