Большегрузы продолжают ездить по мосту в Приморье, на котором разрешено движение только для легковушек, сообщает DEITA.RU.

В редакцию обратилась возмущенная женщина, которая рассказала, что у моста в Штыково сотрудники ДПС поставили знак 10 тонн и уехали. Грузовики, в свою очередь, с явно большей массой двигаются по мосту, который в плачевном состоянии. «Вот такие сознательные водители», — причитает гражданка.

По словам местных жителей, в четверг они просто стояли и регулировали движение. Запрещали большегрузам проезжать, а сегодня поставили знак и уехали. Естественно, фуры тоже поехали по мосту, потому что дальнобойщикам все равно.

Напомним, мост через реку Артемовку на автомобильной трассе Владивосток — Находка готов рухнуть под весом большегрузов в любую секунду. Неравнодушные граждане показали, как выглядят опоры моста. Некоторые из них полностью пришли в негодность, а другие – подкосились.

Екатерина Брязгунова