Опасный рак можно избежать таким способом

Рак молочной железы можно избежать, если похудеть на несколько килограммов, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет EurekAlert!.

В Американском онкологическом обществе было проведено исследование, в результате которого удалось сделать потрясающие выводы. В эксперименте участвовали ни много ни мало, а 180 тысяч женщин. Возраст всех представительниц прекрасной половины человечества перевалил за 50.

Вес каждой женщины оценили трижды за 10 лет. Первый раз в начале эксперимента, второй раз — через пять лет и третий — через три. В ходе исследования удалось выявить, что те женщины, которые потеряли в весе значительно реже болели раком молочных желез.

На 13 процентов риск заболевания снизился у тех, кто похудел от двух до 4,5 килограмма, на 16 процентов — от 4,5 до девяти килограммов. Гражданки, похудевшие более чем на 10 килограммов, снизили возможность заболевания на 26 процентов сразу.

Екатерина Брязгунова