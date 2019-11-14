Опасный участок дороги заблокирован в столице

Спуск на Шефнера, недавно открывшийся после ремонта, вновь временно закрыли, сообщает DEITA.RU.

В ГИБДД Владивостока рассказали, что крутой спуск закрыли около 10 вечера в среду, 13 ноября. Утром 14 ноября там по-прежнему стоят бетонные блоки.

Мэрия подтвердила закрытие склона. Он отнесен к одному из самых сложных дорожных участков. В нынешнюю погоду очень велик риск образования наледи на дорожном полотне, что превращает Шефнера в настоящую ледяную горку, крайне опасную для автомобилистов.

Напомним, что этот спуск был открыт совсем недавно – вечером 10 ноября. До этого на «горке» городские службы вели капитальный ремонт с конца июля. Примечательно, что в первый же день после открытия на дорожном отрезке случилось первое ДТП – столкнулись две иномарки.

Отметим, что о сложной ситуации на дорогах в период с 13 по 14 ноября столичные спецслужбы предупреждали давно. ГИБДД, МЧС и синоптики региона давали неутешительные прогнозы на это время. Кроме того, 14 ноября по-прежнему обещается гололед, сильные заносы и резкий ветер. Дорожная инспекция настоятельно рекомендует не выезжать на дорогу новичкам и тем, кто не успел сменить резину.

Александра Маслова