Опасный улов мешками разбирали на центральном пляже

Большой «улов» неизвестного качества жителям Славянки принесли шхуны иностранного государства, сообщает DEITA.RU. Источник информагентства рассказал об ужасающей ситуации в посёлке Славянка Хасанского района.



Во время непогоды на море близ центрального пляжа Славянки местные жители обнаружили несколько лодок предположительно из Северной Кореи. Экипажа на них не оказалось, однако всё оборудование и улов были на месте. Подобное стечение обстоятельств жители поселка посчитали большой удачей и принялись буквально по частям растаскивать шхуны. Топливо, мешки с рисом, улов в виде кальмаров, верёвки, провода, лампочки и даже доски – местные жители разбирали буквально всё. Тонны груза сомнительного качества «разошлись» по домам местных жителей.

Не задумываясь о критической экологической обстановке, некоторые граждане из-за большого веса баков с горючим пытались слить часть топлива прямо на землю. Происходящее на центральном пляже посёлка впечатляло своими масштабами.

Однако всего этого можно было избежать, если бы местные власти проявили хоть толику своей компетентности. Даже одно судно – это «посланник» другого государства, в котором свои законы и нормы, поэтому по уму, его необходимо поместить в карантин, уверяет собеседник агентства. Целая флотилия с уловом и продуктами, за качество которых не сможет ответить никто. Будут ли соблюдены нормы СанПин? Продукты отправятся не только на стол к семьям с детьми, но и, вероятно, в точки общепита.

Собеседник агентства всерьёз обеспокоен качеством продуктов и товаров на борту «иностранцев». «Объекты предположительно прибыли из Северной Кореи. Пересекли контрабандой нашу государственную границу РФ. Загруженные продуктами – непонятно, какого качества кальмар. В трюмах по 3-4 тонны кальмара, топлива, личные вещи, какие-то уколы, шприцы… Их там были много, таблетки, аккумуляторы. Вдруг продукция не проходит по нашим санитарным нормам?» — негодует очевидец.

По словам собеседника агентства, необходимо было поставить наряд полиции на побережье, затем в дело вступила бы бригада специалистов для изучения химического состава продуктов и уровня радиации.

Софья Корф