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Опасный вирус из Китая заразил иностранца
Первый пострадавший сейчас находится в Таиланде, сообщает
DEITA.RU.
Власти Таиланда подтвердили первый случай заражения гражданина своей страны новым опасным вирусом из Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Королевства.
По официальным данным, зараженной оказалась 73-летняя женщина. Она вернулась в Таиланд перед Новым годом. Сообщается, что женщина отдыхала как раз в том самом городе Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса.
Ранее сообщалось о том, что гражданина КНР отправили на карантин в Хабаровске. У человека обнаружили симптомы болезни.
Елена Миронова