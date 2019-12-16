«Операционная эффективность» - миф или реальность? Мнение бизнеса региона

В федеральных средствах массовой информации опубликованы данные о том, что Министерство экономического развития России рассматривает проект включения в учебные программы вузов и техникумов новой дисциплины — «Операционная эффективность», разработанной на основе анализа опыта лучших российских компаний. Считается, что благодаря нововведению студенты научатся использовать современные технологии для повышения производительности труда и не размениваться на бесполезные задачи. Сейчас подобные дисциплины системно не преподаются в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а имеющиеся предметы касаются в основном элементов бережливого производства. О том, как бизнес региона видит перспективу таких изменений в образовании ИА «DEITA.RU» побеседовало с Алексеем Тимченко, председателем Приморского регионального отделения «Деловой России» и общественным уполномоченным по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории Свободного порта Владивосток, территориях опережающего социально-экономического развития и иных особых экономических зонах.

- Алексей Павлович, как Вы считаете, насколько актуальны такие изменения в образовательные программы ВУЗов и ССУЗов?

- Конечно же актуальны. Дисциплину «Операционная эффективность», которая должна способствовать повышению производительности труда, предлагают ввести в учебные планы во всех вузах и техникумах страны. Ее смогут изучать прежде всего те студенты и учащиеся, кто в будущем может стать управленцем самого разного уровня — директором предприятия, госслужащим, главврачом поликлиники, руководителем службы занятости или кадрового агентства. Предложение это связано с рядом проектов, которые осуществляются при участии профессиональных бизнес-объединений – это «Профстажировки 2.0», «Импортозамещение» и ряд других. Сегодня предполагается, что каждый вуз, техникум или колледж сможет индивидуально определять количество часов, отводимых на преподавание новой дисциплины. Обучение будет включать получение знаний в таких областях, как управление производственными процессами и цифровыми данными, система менеджмента качества, бережливое производство, основы культуры постоянного совершенствования, работа с кадровыми ресурсами на производстве. В частности, студентов будут учить тому, как бороться с потерями на различных участках производства, использовать цифровые методы повышения эффективности и так далее. Изучение данной дисциплины должно помочь будущим управленцам действовать быстрее, результативнее и с меньшим количеством ошибок и затрат. При этом речь идет в большей степени не о простой экономии ресурсов, а об оптимальном их использовании. По мнению специалистов, к преподаванию этого предмета следует пригласить представителей отечественных и зарубежных предприятий, где в наибольшее степени удалось достигнуть роста производительности труда и оптимизации технологических процессов. Поэтому в целом идея хорошая и своевременная, но надо качественно подходить к ее воплощению…

- «Деловая Россия» традиционно работает с образовательными учреждениями региона, проводит Олимпиады для школьников и студентов, активно осуществляет экспертную поддержку учреждений образования. Насколько, на Ваш взгляд, современное образование отвечает реалиям экономики и бизнеса?

- Вы знаете, это на самом деле достаточно сложный вопрос. Собственно, работодатели практически всегда предъявляют какие-то претензии к качеству образования, указывают на недостаточную практическую ориентированность процесса обучения, это так. Но ведь с другой стороны мы должны понимать, что образование – это очень многомерный процесс, одна из целей которого помимо изучения азов и основных навыков будущей профессии – давать обучающемуся или студенту творческую составляющую, воспитывать самостоятельно и критически мыслящую личность. Особенно это важно на уровне высшего образования, в рамках вузовского обучения. Поэтому я бы, наверное, ответил так – нужно, конечно же, усиливать приближение образования к реалиями нашей жизни и экономики, но при этом и сохранять обязательный теоретический компонент. Вы правы, мы действительно проводим ежегодные олимпиады по истории предпринимательства, и важным показателем является постоянно растущее количество их участников – это студенты практически всех ведущих высших учебных заведений региона. При этом мы видим, что там есть не только те, кто планирует сам стать предпринимателей, но и та молодежь, которой просто интересна эта проблематика для понимая истории региона и его современности, для осознания нашей региональной идентичности и взаимосвязанности бизнеса, общества, власти. Это значит, что в целом все идет правильно – в сторону как минимум популяризации сферы предпринимательства и более глубокого понимания молодым поколением приморцев его сути.

- Как Вы считаете, нужна ли региональная составляющая в преподавании таких дисциплин как «Операционная эффективность», специфические предметы, которые нужны, к примеру, в профессиональном образовании здесь, на Дальнем Востоке?

- Да, безусловно. И обязательно. Тут кстати, очень многое носит экстерриториальный характер , когда какие-то успешные практики применительно к АТР создаются на уровне федерального центра, к примеру. Ну вот на ВЭФ этого года руководитель корпорации «Технониколь» и председатель комитета по антимонопольному законодательству «Деловой России» Сергей Колесников рассказал, как его компания работает с индийскими партнерами, в чем сложности и как нудно обучать персонал в международных бизнес-проектах для повышения производительности труда и снижения издержек. Конечно многое могут рассказать и представители регионального бизнеса, которых должны аккумулировать, прежде всего, бизнес-объединения, такие как наше. Думаю что один из путей здесь – движение по двум стратегическим направлениям. Во-первых, развитие общих компетенций, прежде всего это изучение основ азиатской культуры, более глубокое изучение английского языка, поскольку как минимум Владивосток сегодня – уже интернациональный город, и с иностранцами даже на бытовом уровне уже общаются все. Это нужно для любой профессии, и хороший пример тут Республика Корея, где за последние 20 лет создали систему массового качественного изучения английского языка. Во-вторых, это изучение уже собственно профессиональных знаний, по-видимому тут надо подтягивать знания в области технологий, производства, современного агробизнеса, туризма. Именно эти сферы бизнеса так или иначе должны стать локомотивами роста дальневосточной экономики.

- «Делороссы» нередко говорят о необходимости популяризации многих профессий, которые сегодня не пользуются большим спросом у молодежи. Речь, конечно же, о непрестижных рабочих профессиях и инженерных специальностях. Насколько это проблема серьезна для экономики Дальнего Востока?

- Да, это действительно проблема, причем она характерна для всей страны и вообще для многих современных развитых экономик в мире. Тут есть своеобразная «вилка» - с одной стороны наиболее престижными считаются гуманитарные профессии, а технические отошли на второй план. С другой мы понимаем, что без профессиональных строителей, инженеров, специалистов по сельскому хозяйству, и многих других профессий мы тут не сможем создать современную эффективную конкурентноспособную экономику. Плюс, популяризируя какие-то профессии сегодня, мы должны смотреть вперед на 5-10 лет – насколько они будут актуальны для молодых специалистов, когда они выпустятся и начнут свою карьеру. Плюс реализация стратегических задач усиленного развития Дальнего Востока, которые поставил Президент страны. Тут мы должны в большей степени встраиваться в те «цепочки создания добавленной стоимости», которые уже есть в Азиатско-тихоокеанском регионе. А это опять же туризм, производство отдельных категорий товаров, логистика и транзит грузов, экологически чистое сельское хозяйство. Насколько мы готовы к тому чтобы наполнить эти отрасли молодыми специалистами, которые не просто обладают соответствующими знаниями, или, как сейчас говорят, профессиональными компетенциями, а еще и понимают философию развития этих рынков? Пока, конечно же, нет. Вот над этим и надо работать…