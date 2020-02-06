Новости
Дальневосточных водителей учат переходить на голубое топливо
6 Февраль 2020, 16:20
Операция «Перевозчик»: нарушения у каждого четвертого водителя
6 Февраль 2020, 16:00
Белорусское посольство откроется в Приморье в марте
6 Февраль 2020, 15:50
В Приморском крае построят порт для перевозки угля
6 Февраль 2020, 15:41
Виктор Фисенко покинет должность министра здравоохранения Приморья
6 Февраль 2020, 15:40
«Он в отпуске»: МВД опровергло задержание начальника угрозыска
6 Февраль 2020, 15:14
Трехлетнюю «девочку с козлятами» вернут бабушке
6 Февраль 2020, 15:10
Северное Приморье поставят на коньки
6 Февраль 2020, 15:00
Операция «Перевозчик»: нарушения у каждого четвертого водителя
В результате к административному наказанию привлечены водители 130 автобусов
Приморские госавтоинспекторы проверили порядка полутора тысяч большегрузов, автобусов и такси. Нарушения были выявлены у каждого четвертого транспортного средства, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на сайт УМВД РФ по ПК.
Профилактическое мероприятие под кодовым названием «Перевозчик» было проведено сотрудниками ГИБДД ПК с целью предупреждения ДТП с автомобилями, задействованными в перевозках пассажиров и различных грузов.
В рамках данного мероприятия приморские госавтоинспекторы проверили 1476 автомобилей, в том числе автобусов, такси и большегрузов, среди которых у 378 были выявлены различные проблемы. В первую очередь инспекторы смотрели наличие всех необходимых документов, соблюдение мер безопасности, тормозов, трудового режима водителей, исправность всех приборов учета и общего технического состояния транспортного средства.
В результате к административному наказанию привлечены водители 130 автобусов. Среди них оказались транспортные средства с нарушениями в тормозной системе, перебитыми номерами шасси, с отсутствием страховых полисов ОСАГО и т.д.
Среди проверенных грузовиков к административному наказанию привлечены 116 шоферов. Обнаружено несколько случаев отсутствия прав управления соответствующей категории, несоответствия технического состояния грузовиков и нарушения по перевозки опасных грузов.
Среди такси было выявлено 35 случае нарушений, самым распространенным из которых оказалось нарушение правил перевозки пассажиров.
Ранее Госавтоинспекция уже проводила подобные рейды с неплохим «уловом». Так, в январе этого года к ответственности за нарушение перевозок были привлечены 209 шоферов, их них 143 управляющих такси и 66 - автобусов.