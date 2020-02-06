Операция «Перевозчик»: нарушения у каждого четвертого водителя

Приморские госавтоинспекторы проверили порядка полутора тысяч большегрузов, автобусов и такси. Нарушения были выявлены у каждого четвертого транспортного средства, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на сайт УМВД РФ по ПК.

Профилактическое мероприятие под кодовым названием «Перевозчик» было проведено сотрудниками ГИБДД ПК с целью предупреждения ДТП с автомобилями, задействованными в перевозках пассажиров и различных грузов.

В рамках данного мероприятия приморские госавтоинспекторы проверили 1476 автомобилей, в том числе автобусов, такси и большегрузов, среди которых у 378 были выявлены различные проблемы. В первую очередь инспекторы смотрели наличие всех необходимых документов, соблюдение мер безопасности, тормозов, трудового режима водителей, исправность всех приборов учета и общего технического состояния транспортного средства.

В результате к административному наказанию привлечены водители 130 автобусов. Среди них оказались транспортные средства с нарушениями в тормозной системе, перебитыми номерами шасси, с отсутствием страховых полисов ОСАГО и т.д.

Среди проверенных грузовиков к административному наказанию привлечены 116 шоферов. Обнаружено несколько случаев отсутствия прав управления соответствующей категории, несоответствия технического состояния грузовиков и нарушения по перевозки опасных грузов.

Среди такси было выявлено 35 случае нарушений, самым распространенным из которых оказалось нарушение правил перевозки пассажиров.

Ранее Госавтоинспекция уже проводила подобные рейды с неплохим «уловом». Так, в январе этого года к ответственности за нарушение перевозок были привлечены 209 шоферов, их них 143 управляющих такси и 66 - автобусов.