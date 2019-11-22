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«Опередили Владивосток» - падение насмешило граждан

Владивосток, администрация, АПК, центральная площадь

Фото упавшей в Новороссийске елки позабавило жителей Владивостока. В этом году инцидент повторился в другом городе, сообщает DEITA.RU.

В городском паблике появилось фото упавшей и уже украшенной новогодней елки рядом с магазином «Олимп» в Новороссийске.

«Маленькая. Не так эпично, как наша», «Нас не опередишь! Вся зима за нами!», «Почувствуй атмосферу Владивостока – говорили они», «Это не главная площадь города! Я хочу увидеть настоящего фаворита!», «Мы еще возьмем реванш, погодите», - неунывающе шутят подписчики паблика.

Напомним, что падение елки на центральной площади Владивостока произошло в 2013 году. Тогда местные и даже федеральные СМИ широко осветили курьезное событие, а упавшая елка стала героем многочисленных шуток и мемов среди приморцев.

 

Александра Маслова

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