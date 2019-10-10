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Оплачивать покупки с карты можно по отпечатку пальца
Один из банков Британии запустил эксперимент по авторизации держателей кредитных карт по отпечатку пальца, сообщает DEITA.RU.
В пробах новой банковской технологии принимают участие сто пятьдесят жителей Великобритании. Суть инновации заключается в следующем: при оплате покупок, стоимостью от тридцати до ста фунтов стерлингов, с помощью бесконтактного терминала владельцам новых карт необходимо приложить палец к пластику. Для покупок стоимостью более ста фунтов бесконтактный терминал заменяется обычным и, после того, как карточка вставляется в считыватель, покупателям необходимо пройти авторизацию по отпечатку пальца.
Таким образом, создатели высокотехнологичных «кредиток» хотят отказаться от повсеместного использования пин-кода, чтобы обезопасить средства граждан от мошеннических действий - отпечаток пальца, в отличие от короткой комбинации цифр, подсмотреть и запомнить не получится.
Отмечается, что в новых картах пин-код будет использоваться только для снятия наличных и других денежных операциях в банкоматах.
Напомним, что летом о подобной технологии говорит Сбербанк - известная кредитная организация предлагала внедрить сканер лица или отпечатка пальца непосредственно в магазинах, чтобы россияне могли не брать с собой карты во время шоппинга.
Екатерина Цой