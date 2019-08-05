Теперь оплачивать услуги ЖКХ россияне могут, минуя посредников, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РГ, для этого достаточно заполнить типовой договор и платить за услуги непосредственно ресурсоснабжающим компаниям. Оплата напрямую позволит собственникам не опасаться того, что управляющая компания исчезнет вместе с деньгами.

Напомним, возможность взаимодействовать с ресурсниками напрямую появилась у россиян, начиная с апреля текущего года. Теперь, с начала августа, с учетом новых правил заключения договоров с компаниями, предоставляющими воду, отопление, электроэнергию, процесс стал значительно упрощен.

Екатерина Брязгунова