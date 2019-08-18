Через год в России планируется запретить пополнение карт, предназначенных для оплаты проезда в транспорте, без удостоверения личности, сообщает DEITA.RU.

Данная мера уже прописана с принятым законом проекте, который на днях подписал Владимир Путин. В поправках к закону о национальной платежной системе говорится, что анонимные клиенты смогут пополнять счета только через банковские счета. В результате анонимность не сохранится.

Как отмечают эксперты рынка, данная мера затронет также и владельцев транспортных карт, с помощью которых россияне оплачивают проезды в общественном транспорте. Данные карты приравнены к электронным кошелькам. Согласно подсчетам, подобными картами пользуются порядка 30 млн россиян, в более 60 городах страны.

Иван Юрьев