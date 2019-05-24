Держателям "пластика" придётся прилагать дополнительные усилия, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Эксперты по электронной безопасности говорят о том, что систему идентификации при расчётах с банковскими картами и счетами, привязанными к ним, следует делать более сложной. По их словам, привычная отправка СМС с получением ответа от клиента уже не способная должным образом защищать подлинной транзакций.

Тем временем сотрудники банков всё чаще звонят по телефону клиентам, чтобы убедиться в точности и прозрачности совершаемой операции. Хоть этот метод, также как и все остальные, не даёт абсолютной гарантии безопасности, однако по сравнению с некоторыми другими всё же повышает её уровень.

Эксперты сходятся во мнении, что в современных реалиях получила слишком больше распространение, так называемая, социальная инженерия. Так называют методы получения контрольной информации для управления счетами и вкладами клиентов банков с помощью психологических приёмов воздействия на держателей карты.

Однако эксперты уверены, что практика запроса кодов из СМС несёт в себе риски, несмотря на предупреждения, и от неё надо отказаться.