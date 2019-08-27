Проливной дождь стал причиной схода оползня в столице Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU.

В районе домов 17-1 по улице Ладыгина во Владивостоке оползень сошел прямо на дорогу, перекрыв движение по одной из полос. Водители объезжают наносы грунты по второй полосе, с опаской поглядывая на гаражи, находящиеся в зоне обвала.

На других дорогах города ситуация тоже плачевна. Тонут в воде практически все знакомые «узкие» места Владивостока: улицы Борисенко, Спортивная, районы «Радиоприбора» и стадиона «Динамо». Прибавились к ним и места, которые в обозримом прошлом затоплениям не подвергались.

В настоящее время на дорогах города наблюдаются пробки в 9 баллов по оценке сервиса «Яндекс.Пробки». Затруднено движение практически на всех основных городских маршрутах.

Дмитрий Санников