Опора ЛЭП упала на дорогу в Приморье

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Движение автомобилей на аварийном участке затруднено
Ночной ливень, прошедший в Приморье, оставил свой след, сообщает DEITA.RU.
Неподалёку от села Новонежино Шкотовского района края из-за размывания почвы у основания столба ЛЭП конструкция вместе с закреплёнными на ней проводами обрушилась поперёк местной дороги.
Очевидцы засняли последствия локального разрушения энергетической инфраструктуры на камеру. Судя по видео, ехать через это место опасно, т.к. провода находятся под напряжением и висят слишком близко к проезжей части.
Местные жители ожидают прибытия на место аварийной бригады.
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