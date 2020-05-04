Опора ЛЭП упала на дорогу в Приморье

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Движение автомобилей на аварийном участке затруднено

Ночной ливень, прошедший в Приморье, оставил свой след, сообщает DEITA.RU.

Неподалёку от села Новонежино Шкотовского района края из-за размывания почвы у основания столба ЛЭП конструкция вместе с закреплёнными на ней проводами обрушилась поперёк местной дороги.

Очевидцы засняли последствия локального разрушения энергетической инфраструктуры на камеру. Судя по видео, ехать через это место опасно, т.к. провода находятся под напряжением и висят слишком близко к проезжей части.

Местные жители ожидают прибытия на место аварийной бригады.

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