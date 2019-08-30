О задолженностях по налогам теперь уведомляют по-новому, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ФНС.

Ведомство тестирует новые варианты донесения до граждан информации об их задолженностях по имущественным налогам. В текущем году прошло пилотное тестирование проекта, который предполагает рассылку должникам СМС или уведомлений в мобильном приложении крупного банка.

За год задолженность россиян выросла на 8,6%. Такой показатель стал самым низким за пять лет, передают в ФНС. Россияне задолжали налоговой службе сто пятьдесят два миллиарда рублей к первому августа текущего года.

Сотрудники налоговой стали пользоваться рассылкой, чтобы предупредить россиян о долгах. Кроме того, наличие или отсутствие у себя долгов можно выявить в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, где установлены мобильные офисы ФНС. Кроме того, граждане могут договориться, чтобы о долгах их уведомляли через работодателя.

Анастасия Туркова