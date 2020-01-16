Опоздавший поезд сыграл на руку петербуржцам

Людям не пришлось вызывать такси или пользоваться общественным транспортом, сообщает DEITA.RU.



Технические неполадки, которые задержали «Сапсан», следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, сыграли на руку всем пассажирам. Об этом сообщают «Невские новости».

По дороге в Санкт-Петербург поезд вынужденно задержался на одной из станций. Время простоя составило 50 минут. Нагнать упущенное время у «Сапсана» не получилось, так что руководству пришлось экстренно решать вопрос с доставкой пассажиров домой.

Так, из-за технической неполадки в ночь на 15 января все пассажиры «Сапсана» попали домой хоть с опозданием, но в комфорте: для доставки людей до подъездов выделили 3 автобуса.

Елена Миронова