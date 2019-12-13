Оппозиция выйдет на митинг в поддержку экс-губернатора

В субботу, 14 декабря, члена партии КПРФ во Владивостоке выйдут на согласованный митинг в поддержку губернаторов-коммунистов и кандидата в президенты страны Павла Грудинина, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали во владивостокском отделении партии, митинг пройдет в 12 часов у Дома молодежи. Основной заявленной темой митинга будет поддержка губернаторов коммунистов, Павла Грудинина.

«Также члены партии выскажутся по другим вопросам местного значения, в том числе по точечной застройке и оптимизации маршрутной сети Владивостока», - рассказали в отделении партии.

Там добавили, что митинг был заявлен заранее, поэтому коммунисты планировали поддержать Сергея Левченко, экс-губернатора Иркутской области, уволенного в три дня назад указом Владимира Путина.

«Митинг был заявлен заранее, помимо Левченко у нас есть еще Коновалов. Мы тоже выступаем в его поддержку. Это всероссийская акция, которая будет проходить по все стране в поддержку во всех городах Приморья и России», - рассказали в региональном отделении.

Отметим, что последний митинг и шествие коммунистов во Владивостоке прошло месяц назад – 7 ноября, он был посвящен Октябрьской революции. Тогда помимо коммунистов в нем приняли участие пайщики ЖСК «Остров», ученые ДВО РАН, преподаватели ДВФУ и другие льготники, которые не могут дождаться своих домов уже несколько лет.

Иван Крышан