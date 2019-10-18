Оппозицию по социальному заказу создают в Приморье

В Приморье создадут оппозицию и сбавят градус напряженности. Одиозные высказывания депутата Ищенко, ревизор оппозиции Исаев, волнение Полпреда – последние события в Приморье оказались связаны одной цепью, сообщает DEITA.RU

Сегодня в Приморье приехал лидер общественно-политического движения «Новая Россия» Никита Исаев. По словам оппозиционного политика, цель визита – вытащить все неисполненные обещания Кожемяко и возродить оппозицию в регионе.

«Прошел год с момента назначения в Приморье Олега Кожемяко. Его компания была крайне популистской и, я бы даже сказал, оппозиционной, в которой было много обещаний. Я хочу понять, насколько они реализуются, насколько тот уровень протестной и избирательной активностей, которые демонстрировали приморцы в рамках избирательных кампаний губернаторов, реализуются. По моим ощущениям, есть огромное количество вопросов, которые не исполняются, и это во многом связано с отсутствием оппозиции в регионе», - отметил Никита Исаев.

С учетом отсутствия в регионе активности оппозиции системной – ЛДПР не видно и не слышно, ячейка КПРФ погрязла во внутрипартийных склоках, и невразумительности несистемной оппозиции – то ли олигарх Алексеев поддерживает «соколов Навального», то ли нет, «показатели по оппозиции» край явно проваливает. Есть одни ученые-экологи да вечно недовольные жители. Мелковато как-то.

Зато прямо в канун приезда Исаева в Приморье срочно разбудили хоть какую-то оппозицию. Неожиданный всплеск безудержной активности «красного губернатора» Андрея Ищенко немало удивил приморцев. Только такая оппозиция Исаева, очевидно, не устроила.

«Если неожиданно в прошлом году коммунисты продемонстрировали неплохой результат на губернаторских выборах, то сейчас мы наблюдаем странную ситуацию с представителем коммунистов Андреем Ищенко», - прокомментировал он.

Но «бросить регион без оппозиции невозможно», подчеркнул Исаев, назвав своей ключевой задачей ее создание в Приморье для оказания давления на действующую власть. В общем-то смело, однако оппозиционер очевидно не очень понимает, что одно дело проводить смелые эксперименты с общественным мнением в Москве, где мало кого пугают разные ноу-хау от внутренней политики, а другое - на окраинах государства, по меткому заявлению президентского полпреда Трутнева, «погрязших в 90-х».

«Моей задачей будет создать здесь оппозицию, из новых людей, опытных, которые могли бы оказывать давление на региональную власть, для принуждения к выполнению обещаний и обязательств, которые они на себя брали. А если это невозможно, то брать здесь власть в регионе», - заявил он.

Еще более смелое заявление, однако, как показывает практика, для оппозиции нужна основа, а в Приморье ее нет, как класса – из богатых и свободомыслящих, близких к «креаклам» один Алексеев и есть, да и тот периодически получает «по носу», ибо вам здесь не тут, это в Москве в демократию играйте.

«Если губернатор готов работать с оппозицией, то прекрасно, мы будем держать контроль и обеспечивать обратную связь между обществом и властью. Если нет, то это будет жесткая политическая борьба» - резюмировал Исаев.

Вот только кто с кем будет бороться, пока непонятно. И главное – в чем эта борьба будет выражаться? Если в организации массовых публичных мероприятий – то региональным властям это вряд ли надо, плохо сказывается на показателях по внутренней политике, если в противодействии на парламентском и государственном уровне – еще хуже, можно ослабнуть в системном плане. Так что получается дилемма – вроде бы социальный заказ на оппозицию есть, и политическая воля, раз приехал Исаев, тоже, но вот как все будет работать и будет ли – малопонятно.

Несмотря на то, что цель его визита – создать достойного спарринг-партнера для Кожемяко, визит Исаева подробно освещается региональными СМИ. В общем, все достаточно демократично.

Исаев давно в политике, позиционируется, как оппозиционер, по факту равноудаленный и от системной, и от внесистемной оппозиции. С 2006 года член партии «Единая Россия», участник кадрового резерва партии — «Профессиональная команда страны». В 2008 году Никита Исаев занял должность заместителя главы Росмолодежи Василия Якеменко, известного основателя проправительственного молодежного движения "Наши" и молодёжного форума Селигер.

Михаил Светлов