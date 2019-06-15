За свою безопасность опасается недавно освобожденный журналист Иван Голунов, сообщает DEITA.RU. Он признался Ксении Собчак в интервью, что ситуация не ясна, как и чувства не ожидавших такого поворота оперативников.

Мужчина говорит, что ему хотелось бы спокойно работать и ездить в метро, но смутные опасения мешают расслабиться.

Напомним, что Голунова обвинили в распространении наркотиков, но освободили, не найдя доказательств. В поднявшемся шуме и под призывы негодующей общественности разобраться были лишены должностей два начальника МВД, Пучков и Девяткин. Больше тысячи человек собрались на митинг в защиту Голунова в праздничный день двенадцатого июня. Журналист получил свободу, а в Госдуму направили на рассмотрение законопроект, защищающий права незаконно преследуемых, которым полагается денежная компенсация за каждый день преследования.

Но, несмотря на благополучный исход дела, журналист «Медузы» все еще не чувствует себя в безопасности.

Анастасия Туркова

