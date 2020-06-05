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Определение стандартного жилья утвердил Минстрой

Ремонт, квартира, светлая, белые стены

Оно заменит понятие «жилья эконом-класса»

Российский Минстрой выводит из употребления официальное определение «жилья эконом-класса», заменяя его отличающимся качественно «стандартным жильем», сообщает ИА DEITA.RU.

Если говорить о квартире, то «стандартным жильем» она сможет считаться, если имеет площадь не более 100 метров. Дом, где она расположена, должен быть оборудован для маломобильных жильцов, предполагается класс его энергоэффективности не ниже, чем B. Кроме того, определены требования к отделке.

«Должна быть установлена металлическая входная дверь и межкомнатные двери, оконные блоки с подоконной доской; поверхности стен или перегородок должны быть выровнены и окрашены либо оклеены обоями, поверхность потолков – выровнена и окрашена либо на нее установлены потолочные конструкции или натяжные системы; пол должен быть выровнен и иметь напольное покрытие», – перечисляют в Минстрое.

Также определение учитывает наличие сантехники, гидроизоляции, мойки с тумбой и еще ряда факторов.

Документ вступит в силу 6 июня.

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