Зачастую, оказавшись на пороге взрослой жизни после окончания вуза, новоиспечённому специалисту трудно найти работу и понять кем же он хочет стать «когда вырастет». Помочь решить подобную задачу помогает проект «Успех каждого ребёнка», который реализуется в Приморье в рамках национального проекта «Образование». Его планируется реализовать за пять лет – с 2019-го по 2024 год. Основными направлениями проекта «Успех каждого ребенка» можно выделить «Кванториум», «ПроеКТОриЯ» и «Билет в будущее». «Билет в будущее» позволяет пройти профориентационное тестирование в режиме онлайн, по итогам которого специалисты помогут направить ребёнка либо в «Кванториум», либо в «Проекторию», получать дополнительное образование.

О тонкостях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» со специалистом департамента образования и науки Приморского края Никулиной Верой Константиновной побеседовал корреспондент DEITA.RU.

- «Успех каждого ребёнка» - это всероссийский проект. Какие методы планируется использовать педагогами Приморского края в работе, чтобы поддерживать у учеников неугасающий интерес и жажду знаний в выбранной области?

- Все преподаватели «Кванториума» должны пройти аккредитацию и дополнительное образование по компетенциям, которыми должен обладать преподаватель «Кванториума». Более того, это человек, который тоже «горит идеей» развития аэродинамики или авиаконструкции, например. Это молодые учёные, молодые кадры в том числе. Будучи наставником ребят, педагог собственным примером поддерживает живой интерес к предмету. «Кванториум» – это образовательная площадка и огромная платформа не только для самих детей, но и для их идей. У «Кванториума», по факту, два продукта. Первый – это грамотный профессионал, ещё не настолько грамотный, но уже получивший хорошую базу с первичными профессиональными навыками, и какая-либо технология – идея, с которой приходит ребёнок. Работая с технопарком «Русский», я нередко видела детей, которые горят идеей полета на Марс. Им девять лет. Понятно, что ребёнок сразу выберет «Космоквантум», вне зависимости от результатов профтестирования. Когда ребёнок приходит со своей идеей, она превращается в проект. Задача грамотных специалистов — преподавателей «Кванториума» — помочь ребёнку сделать эти проекты - понять, где риски у его идеи, что нужно сделать, чтобы воплотить её в жизнь.

- Заменит ли обучение в «Кванториуме», и участие в проекте «Билет в будущее» обучение в ВУЗе или средне-профессиональном учебном заведении? Выдаются ли по итогу обучения сертификаты о прохождении курсов, какую правовую и юридическую силу они будут иметь в дальнейшем, при поступлении на работу с соответствующей специальностью?

- «Кванториум» – дополнительное образование, оно не заменит ни высшего специального образования, ни среднего профессионального образования, поэтому выпускник направляется в вуз или в учреждение среднего профессионального образования, но как правило, эти дети идут, конечно, в вузы. У тех учеников, которые подают явные успехи в обучении, появляется наставник от компании-партнёра того или иного квантума. Наставник на протяжении всей образовательной деятельности будет курировать ученика. Может быть наставники будут меняться, но в любом случае портфолио сохранится.

- В какую сферу деятельности, согласно рынка вакансий города и края, смогут прийти юные специалисты после обучения?

- У нас есть заказчики, это бизнес, которые находятся на территории опережающего развития. Заказчики заинтересованы в кадрах в первую очередь, потому что KPI резидента - это создание новых рабочих мест. Помимо этого, он заинтересован в технологиях, в оптимизациях своих собственных процессов. Когда мы говорим о ТОР в регионе – у нас это морские технологии, морская подводная робототехника, робоквантумы и логистические парки «Data-квантумы». При этом не стоит забывать, что «Кванториум» это первая ступень, и у нас в регионе создана благоприятная атмосфера для развития технологии в дальнейшем.

- Существуют ли некие договорённости с организациями, предприятиями, объединениями Приморского края о трудоустройстве выпускников?

- Так как все вузы федеральные, с ними работа ведётся по партнёрским соглашениям. Практика «Кванториума» показывает, что есть отложенный трудовой договор. Он заключается, как правило, с компаниями, которые являются наставниками того или иного Квантума. Когда наставник выбирает себе ученика, который проявил себя во время обучения в том или ином Квантуме, как потенциального своего сотрудника, в этом случае заключается отложенный трудовой договор. Если ученик имеет уже заключенный отложенный трудовой договор, то в любом случае компания обязуется его принять в штат после окончания вуза.

- Согласно ожиданиям организаторов, какой процент учеников, успешно прошедших обучение, пойдёт работать на предприятия города и области?

- Когда говорим о «Кванториуме», мы говорим о первичных профессиональных компетенциях. Вторичные же, более объёмно получают образование по специальности, и в дальнейшем поступают к своему наставнику, который вёл его с детства, далее он становится его работодателем. Помимо этого, планируется заключение соглашений с федеральным университетом. Это позволит выпускникам «Кванториума» взаимодействовать с работодателем в рамках обязательной студенческой практики. Структура проекта в перспективе позволяет снизить риски по проблеме, когда ребята в 18 лет толком не знают свои будущие профессии и не могут определиться. Зачастую они попадают на первый – второй курс, и потом меняют своё направление деятельности. В образовательной деятельности появляются эдакие «кочевники», в итоге профессионально подготовленный кадр у нас образовывается лишь к 35 годам. Это потеря для рынка труда, и самого человека такая неопределенность немного пугает.

- Чем будет отличается «Успех каждого ребёнка» - 2019, от аналогичных проектов прошлых лет? В чём «изюминка» нынешнего проекта?

- Изюминка регионального проекта – всё-таки привязка к территориям опережающего развития, мы выстроили логичную структуру, нашли смежные образовательные программы «Кванториума» и «Проектории», что является оптимизацией всего образовательного процесса. Стал некой основой и логично вписался в данную структуру и проект «Билет в будущее». Скорее «изюминка» – и есть сама логичность выстроенной структуры с привязкой к потенциальному заказчику. Мы не хаотично реализуем каждый проект, пытаясь выполнить свои KPI, которые установлены федеральными проектами. Мы грамотно, логично подходим к каждому этапу и понимаем – да, это займёт время, да, должна проходить чуть более интенсивная работа, нежели просто обособленная реализация каждого из трёх проектов. Однако далее это позволит нам сделать тот самый синергетический эффект, о котором нам все говорят. Это работа на перспективу, на будущее и на качество.

- Какие трудности возникли при реализации проекта «Успех каждого ребенка» в Приморье; может быть что-то удивило организаторов?

- Ключевая сложность – одно из направлений — регион обязан принять участие в формировании профессиональных кружков для детей на базе университетов, которые есть в регионе. Все университеты, которые есть в Приморском крае, – федеральные, то есть мы не можем вмешиваться в федеральную программу университетов. Но так или иначе, взаимодействие ведётся – существуют партнёрские соглашения, меморандумы взаимопонимания в рамках любых проектов, которые имеются, в первую очередь это «Кванториум», «Проектория», в данном случае их мы косвенно затрагиваем. Также регион работает непосредственно с работодателями для того, чтобы они в перспективе трудоустраивали наших студентов.

- На данный момент среди молодёжи довольно распространено течение «блогерства» – когда создавая некий контент для своего канала, блогер (в том числе и весьма юный) набирает аудиторию, и впоследствии неплохо зарабатывает на рекламных публикациях. Перед глазами подрастающего поколения пример заработка, создающий впечатление получения «лёгких денег» - когда за простую работу перед камерой можно получать большие гонорары. Какими методами планируется привлечь, удержать фокус внимания учеников на собственном будущем, чтобы в столь раннем возрасте ученики проявили осознанное желание строить карьеру в выбранной области?

- Если говорить о методах, это метод наставничества в первую очередь, то есть своим примером, своим желанием преподаватель вызывает интерес, и это правда работает. Это практика наших западных коллег, когда учитель прежде всего наставник, данная система проверена годами. Если ребёнок пришёл со своим проектом, он будет «гореть», пока этот проект не реализует, не воплотит его в реальность. Все программы бесплатные и доступны для самых разных слоёв населения. Однако, конкурс достаточно высокий – попасть доступно, но непросто – у ребёнка должен быть потенциал изначально.

Софья Корф