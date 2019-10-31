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19 Август 2019, 19:45

Опрос: дети боятся ходить в школу из-за травли

школа

Одноклассников травят из-за внешности, одежды и национальности, сообщает DEITA.RU.

Агентство «Михайлов и Партнеры» провели опрос среди российских школьников. Детей расспрашивали об их школьной жизни. В частности, об агрессии в школах.

Как пишет РБК, 52% школьников признались, что сталкиваются с агрессией в образовательных учреждениях. Из них 32% замечают буллинг от ровесников и 26% жалуются на физическое проявлением агрессии: удары, толчки.

Еще почти 20% школьников пожаловались на агрессию со стороны учителей. Самые частые поводы унизить одноклассников: одежда, внешность и национальность.

Страшнее всего то, что далеко не каждый ребенок расскажет взрослым о том, что происходит с ним в школе. Только 64% расскажут родителям, 29% друзьям. В полицию готовы идти 0,5%. Оставят в тайне 15% детей.

Елена Миронова

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