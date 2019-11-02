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Опрос по введению смертной казни завершен

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Результаты шокируют, сообщает DEITA.RU.

Фонд «Общественное мнение» завершил проведение опроса россиян по теме возвращения в практику судов приговоры к смертной казни. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным опроса большинство россиян выступают за отмену моратория на казнь для ряда преступлений. Только 8% опрошенных заявили, что смертную казнь в России следует отменить окончательно.

Преступления, за которые, по мнению большинства, можно убивать: преступления против детей, убийство и терроризм.

Напомним, разговоры об отмене моратория на смертную казнь в России начались после того, как в Саратове нашли мертвой девятилетнюю девочку. Выяснилось, что ребенка заманил в гаражи 35-летний ранее судимый за подобное преступление мужчина.

Елена Миронова

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