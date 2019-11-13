Опрос: «За» и «Против» раздачи денег просто так

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Владивостокцы поделились с DEITA.RU мнением о том, возможен ли в России безусловный базовый доход. В ходе блиц-опроса горожане выразили совершенно разные точки зрения на то, корректно ли вводить в стране такой вид финансовых преференций. Ранее агентство писало о том, как на прошедшем форуме Artificial Intelligence Journey глава минэкономразвития, Максим Орешкин, высказался по поводу «финансовой панацеи 21 века». В частности, министр заявил, что это - не вопрос ближайших лет.

Безусловный базовый доход – весьма интересная социально-экономическая концепция из появившихся в последнее время. Ее суть заключается в том, что государство платит своим гражданам: всем или какой-то определенной части. Для получения денег не нужно работать, нужно просто быть гражданином страны.

Сторонники идеи указывают на то, что безусловный базовый доход решит проблему бедности и экономического неравенства, снизит уровень преступности, затраты на медицину , а также позволит людям заниматься именно тем, чем хотят они, а не чего требует от них рынок труда. Интересно, что идею ББД считают как минимум перспективной экономисты как левых, так и правых взглядов.

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