Каждая вторая больница закрылась в России за 15 лет, сообщает DEITA.RU по данным Центра экономических и политических реформ.

Оптимизация российского здравоохранения принесла плачевные результаты. «Неэффективные» больницы оказались закрыты в ужасающем количестве. По данным специалистов Центра экономических и политических реформ в 2000–2015 годах количество российских больниц сократилось в два раза, с 10,7 тысяч до 5,4 тысяч.

Предполагалось, что сокращение количества больниц сэкономит в бюджет деньги, а за счет экономии будут построены новые центры высокотехнологической помощи. В которых россияне и будут массово получать квалифицированную медицинскую помощь. Сэкономить деньги получилось, да. Сколько именно – одному Минздраву известно. И центры высокотехнологичной помощи тоже построили, но вовсе не массово. Попасть туда россиянам можно, но не всем и не сразу и не всегда бесплатно по полису ОМС.

В итоге качество отечественной медицинской помощи упало кратно. По данным Счетной палаты, за 2000–2015 годы серьезно увеличилась заболеваемость населения: осложнения при беременности и родах на 39,1%, выявленные новообразования – на 35,7%, заболевания системы кровообращения – на 82,5%. Упало здоровье у россиян. Если говорить о месте в мире, то и вовсе конфуз выходит, даже не сравнивая Россию с лучшей десяткой. По показателю ожидаемой продолжительности жизни Россия занимает 110 место в мире.

Дмитрий Санников