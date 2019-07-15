Российские предприниматели смотрят в будущее с возрастающей тревогой, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Аналитическое бюро IHS Markit зафиксировало спад деловой активности российских компаний. В июне показатель сократился до 15%, хотя еще в феврале составлял 25%.

Как отмечают эксперты, это самый низкий уровень с февраля 2016 года. Также число компаний, которые планируют расширить штат сотрудников в ближайший год, снизилось до 6%. Это меньше среднемирового уровня в 10%.

Угрозами для роста, по мнению бизнесменов, остаются усиление конкуренции, сложные условия для малого и среднего бизнеса, слабый внутренний и внешний спрос.

Кроме этого, готовя о своих планах, предприниматели отметили нестабильную ситуацию в экономике, которая мешает делать долгосрочные прогнозы.

Дмитрий Шевченко