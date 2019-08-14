На Камчатке продолжается проверка по факту авиакатастрофы с участием вертолета МИ-8, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в Дальневосточном СУ на транспорте СК РФ.

Напомним, во вторник, 13 августа, у подножия горы Дзензур совершил жесткую посадку вертолет МИ-8, на борту которого находились 25 туристов. Все эти люди направлялись в район вулкана, чтобы совершить незабываемую экскурсию.

Жесткая посадка, которая была совершена, по мнению следователей, из-за нарушения техники безопасности, прервала их увлекательный туристический маршрут. В результате падения пять человек получили травмы различной степени тяжести. У одной женщины медики диагностировали перелом шейного позвонка. Она была госпитализирована.

На данный момент следственные органы проверяют три версии случившегося, среди них плохая погода, критические неисправности в воздушном судне, а также ошибка пилота.

Екатерина Брязгунова



