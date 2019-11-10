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19 Август 2019, 19:45

Опубликованы фото массовой аварии в столице

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Четыре автомобиля пострадали в массовой аварии в дальневосточной столице утром в воскресенье, 10 ноября, сообщает DEITA.RU. Фотографии с места серьезной аварии опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

По имеющейся информации, авария случилась около пятого дома по улице Ладыгина. Водитель Toyota Prius уснул за рулём и столкнулся с припаркованным Nissan Kix. От удара авто отлетело в Premio и Prius.

Отмечается, что обошлось без пострадавших и жертв.

Пользователи соцсетей тут же отреагировали на массовые происшествия. «Люди не ставьте машину на ночь вдоль дороги, ведь есть стоянки», — пишут жители города.

Ранее DEITA.RU неоднократно писало о том, что улица Ладыгина — улица несчастий. Во время буйства стихии подпорная стена на этой улице обрушилась на припаркованные авто. Раздавлены были пять машин. Несчастье случилось в конце мая.

Екатерина Брязгунова

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