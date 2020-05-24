Опубликовавший фото Власова в «Банке памяти» россиянин угрожал расправой деду

Подозреваемый в публикации фотографии генерала Власова в «Банке памяти» был судим за угрозу расправы над своим дедом, сообщает ИА DEITA.RU.

Издание пишет, что об этом стало известно «Интерфаксу», который написал, что одного из предполагаемых преступников ранее ссудили за угрозу смерти своему деду и за избиение мамы. В соцсетях молодой человек представлен в группах с политическим окрасом и бандитизмом.

Второй подозреваемый, опубликовавший фото руководителя Третьего Рейха, посещал митинги коммунистов.

Следователи считают, что обе фотографии были добавлены в «Банк памяти» вначале мая.

Напомним, что генерал Власов был предателем, сдавшись оккупантам он начал воевать на их стороне. Адольф Гитлер являлся главнокомандующим немецкими войсками и возглавлял Фашистскую Германию. Обе фотографии были добавлены на специализированный сайт, который посвящен героям Великой Отечественной войны, там россияне могли разместить фотографии своих родственников, которые сражались в войне.