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Опять антирекорд: в РФ подтверждено 9623 новых случая заражения COVID-19
Количество больных продолжает расти
По данным всероссийского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за последние сутки в стране подтвердилось ещё 9623 новых случая заражения COVID-19, сообщает ИА DEITA.RU.
Среди вновь выявленных случаев 4488 зараженных (46,6%) были без клинических проявлений болезни.
Всего на данный момент в России зарегистрировано 124 054 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах страны.
В Приморском крае за сутки COVID-19 заболело 25 человек.
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