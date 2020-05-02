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Опять антирекорд: в РФ подтверждено 9623 новых случая заражения COVID-19

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Количество больных продолжает расти

По данным всероссийского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за последние сутки в стране подтвердилось ещё 9623 новых случая заражения COVID-19, сообщает ИА DEITA.RU.

Среди вновь выявленных случаев 4488 зараженных (46,6%) были без клинических проявлений болезни.

Всего на данный момент в России зарегистрировано 124 054 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах страны.

В Приморском крае за сутки COVID-19 заболело 25 человек.

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