Опять циклон: когда в Приморье кончатся дожди

В понедельник циклон должен покинуть Приморский край – но уже днем на его место сразу же придет другой, принеся с собой ненастье, сообщает ИА DEITA.RU.

Несмотря на то, что на большей территории края немного потеплеет, погода оставляет желать лучшего – согласно прогнозу портала «Примпогода», осадки покинут большую часть края только во второй половине недели.

В ночь на понедельник прошел дождь – он возобновится в первой половине дня. Во Владивостоке осадки будут менее значительны, по краю возможны более обильные.

В среднем температура составит от 13 до 17 градусов днем.