Новости
Путин проведет очередное совещание по коронавирусу
11 Май 2020, 08:15
Опять циклон: когда в Приморье кончатся дожди
11 Май 2020, 07:15
Аппараты с масками и санитайзерами появятся в метро
11 Май 2020, 06:15
Бывшую жену Олега Дерипаски ограбили неизвестные
11 Май 2020, 05:15
Чем грозит нарушение режима сна, рассказал врач
11 Май 2020, 04:15
Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе
11 Май 2020, 03:15
Врачи рассказали, можно ли заразиться коронавирусом во время купания
11 Май 2020, 02:15
Эксперт призвал открыть возможность торговли алкоголем онлайн
11 Май 2020, 01:15
Опять циклон: когда в Приморье кончатся дожди
В среднем по краю ожидается потепление
В понедельник циклон должен покинуть Приморский край – но уже днем на его место сразу же придет другой, принеся с собой ненастье, сообщает ИА DEITA.RU.
Несмотря на то, что на большей территории края немного потеплеет, погода оставляет желать лучшего – согласно прогнозу портала «Примпогода», осадки покинут большую часть края только во второй половине недели.
В ночь на понедельник прошел дождь – он возобновится в первой половине дня. Во Владивостоке осадки будут менее значительны, по краю возможны более обильные.
В среднем температура составит от 13 до 17 градусов днем.