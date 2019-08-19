Одна из популярнейших отечественных картин середины ХХ века – «Опять двойка» Фёдора Решетникова прибудет во Владивосток. Картину из коллекции Государственной Третьяковской галереи можно будет увидеть в залах Приморской государственной картинной галереи с 4 сентября, сообщает DEITA.RU.

В советский период это произведение знали все. Историю пионера «принёсшего домой двойку», как образец жанра бытовой живописи, печатали в школьных учебниках, в программе по русскому языку предполагалось написание сочинения по теме её сюжета. Выставка одной картины, которую представят в картинной галерее, так называется - «Сочинение по картине. «Опять двойка».

Символично, что художественное полотно близкое по теме к школьной жизни прибывает во Владивосток к началу нового учебного года.

Картина написана в 1952 году. Для лучшего понимания зрителями контекста первого послевоенного десятилетия в экспозиции представят развёрнутый комментарий. Информацию покажут в цифрах и датах, произведениях литературы и предметах быта.

Выставку будет сопровождаться образовательной программой. Сотрудники Третьяковской галереи проведут лекции и мастер-классы. Запланированы специальные мероприятия для школьных учителей.

Проект реализуется в рамках межмузейного сотрудничества между Государственной Третьяковской галереей и Приморской государственной картинной галереей.

Выставка «Сочинение по картине. «Опять двойка» будет работать с 4 сентября по 10 ноября.

Адрес Приморской картинной галереи: Владивосток, ул. Алеутская, 12.

Ирина Павленко