Прогрев двигателя авто летом: для чего это нужно, сообщает DEITA.RU.

Любой двигатель нужно прогревать и зимой, и летом. Только летом для прогрева хватит пять – семь минут. Так система готовится к работе, подходит к необходимой температуре. Детали смазываются маслом за эти минуты, защитная пленка на них восстанавливается, уменьшается риск повреждений.

Это позволит вам избегать капитального ремонта двигателя еще очень долго, сохранить в рабочем состоянии датчик масла и кольца с цилиндрами.

Анастасия Туркова