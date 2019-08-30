Воздушное судно «Уральской авиакомпании» совершило экстренную посадку в городе Екатеринбурге, сообщает DEITA.RU.

Самолет выполнял рейс Санкт-Петербург — Худжанд (Таджикистан), когда во время взлета в аэропорту Пулково лайнер столкнулся со стаей птиц.

В Уральской транспортной прокуратуре заявили, что на борту воздушного транспорта находились 197 человек, из них четверо — это члены экипажа.

Во время осмотра самолета специалистам удалось обнаружить останки птиц. Наличие перьев говорит о том, что это именно пернатые, а не какие-либо другие животные.

Отмечается, что самолет не поврежден и продолжил выполнять рейс после того, как дозаправился топливом.

Напомним, 15 августа самолет этой же авиакомпании столкнулся со стаей птиц в аэропорту Жуковском. Во время взлета он потерял оба двигателя, и командир воздушного судна принял решение посадить самолет на кукурузном поле. Посадка прошла удачно, однако 74 пассажира получили травмы различной степени тяжести. Пилоты, которые управляли самолётам, стали российским героями, им присвоено соответствующее звание.

Екатерина Брязгунова