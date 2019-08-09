Совершит ли новый мэр Владивостока ошибку экс-мэра Пушкарева, рассуждает DEITA.RU.

Сегодня, 9 августа, во Владивосток поступает первая партия новых городских автобусов, сообщила мэрия. Все 95 закупленных автобусов будут переданы на баланс муниципального предприятия «ВПОПАТ-1», где благополучно «угробили» предыдущую попытку обновления парка городских автобусов. Делом даже заинтересовалось приморское УФАС и наказало экс-мэра Пушкарева за антиконкурентный сговор, но детали этой всем известной истории мы оставим для «подвала», а сейчас хотелось бы более пристально взглянуть на МУП, который будет управлять бюджетным миллиардом – именно во столько городу и краю обошлись новый автопарк.

В распоряжении редакции оказался акт внутренней проверки «ВПОПАТ-1», инициированной прошлым мэром Владивостока. Вероятно, за минувшее время ситуация на предприятии изменилась, тем не менее, этот документ ярко демонстрирует главные проблемы муниципального предприятия.

Аудиторы тогда выявили 21 нарушение в работе предприятия, начиная от невыполнения условий контракта до сдачи в аренду имущества себе же (и городу) в убыток. В результате у компании появились долги перед администрацией города и разными коммерческими компаниями. При этом оно ежегодно получает субсидии из городского бюджета. Только в 2017-м МУП получил две субсидии общим размером в 76,5 миллионов рублей по старому договору и более 30 миллионов по новому порядку. Но все равно ушел в минус 174 миллиона рублей.

На 1 января 2018 года кредиторская задолженность предприятия составляла 63,5 миллионов рублей. Более 15 миллионов рублей предприятие было должно компании ФЛАГМАН-АВТО, той самой, которая являлась единственным представителем марки MAN в крае, за ремонт автобусов. А также задолжало 17 миллионов налогов и сборов, 13 миллионов администрации города за пользование землей и остальные долги по разным статьям, в том числе перед работниками компании. При этом в оперативном пользовании у МУПа находилась значительная часть и недвижимого муниципального имущества.

Так, мало кто знает, что предприятию было передано несколько автостоянок в городе, некоторые сдавались в аренду, а на других размещались транспортные средства. В 2016 году ВПОПАТ-1 заключило договор с целью определения тарифа с консалтинговой компанией, которая предложила стоимость для каждого вида транспортного средства. Однако предприятие не стало использовать расчеты консалтинговой компании, и уменьшило предлагаемую цену на 20%. Исход один – работа в минус, резюмировали аудиторы. По такой же невыгодной схеме предприятие предоставляло в аренду площадку по адресу проспект Красного Знамени, 66 компании ООО «Регион 25». Согласно договору, предприятию было предоставлено 17 парковочных мест, но в действительности компания использовала 40 парковочных мест, упущенная выгода составила полмиллиона рублей за 2017 год, отмечали аудиторы. Также более 3 миллионов рублей предприятие не дополучило при заключении договоров из-за указания стоимости ниже рыночной.

Также много нарушений аудиторы нашли в списывании бензина. Как оказалось, водители не предоставляли данные об остатках топлива, а показания одометра ежедневно исправлялись до нужных значений. В результате предприятие ежегодно работало за счет налогоплательщиков, получая от администрации Владивостока субсидии на различные возможные нужды. Тогда проверка закончилась для директора достаточно печально – он лишился своей должности, но и следующий не удержался. Новый мэр назначил на эту непростую должность нового и.о. Игоря Гнедько. Удастся ли ему навести порядок на муниципальном предприятии и сохранить новые автобусы, покажет время.

Напомним, что предыдущая закупка автобусов для муниципального предприятия обернулась делом об антиконкурентном соглашении между администрацией Владивостока и «ВПОПАТ № 1» и ООО «Флагман-Авто». Антимонопольная служба уличила мэрию в предоставлении преимущественных условий для МПВ «ВПОПАТ №1» и МП «ВПАТП №3» по обновлению автопарка за счет бюджетных средств на сумму более 500 млн. рублей.

Кроме того, ведомство обратило внимание на тот факт, что после приобретения первых автобусов MAN произошли изменения в ООО «Флагман-Авто», которое являлось единственным представителем марки MAN в крае. В марте 2011 года владельцем 25% доли в уставном капитале компании стало ООО «Парк-Актив», учредителями которого на тот момент являлись близкие родственники Игоря Пушкарева. Проще говоря, ООО «Флагман-Авто» единственное имело право ремонтировать MANы, а они, как назло, стали часто ломаться, и к моменту вышеуказанной проверки предприятия предыдущим мэром на ходу была лишь половина купленного мэрией автопарка. Мэр тогда намекал на то, что автобусы и не пытались починить, а источники агентства, знакомые с ситуацией, поговаривали, что ремонтное предприятие загнало ВПОПАТ в огромные долги, поставив на грань банкротства. Предполагая даже, что автобусы, вероятно, закупались не для того, чтобы на них ездить, а для того, чтобы их ломать.

Отметим также, что еще одно дело УФАС легло в основу уголовного дела, по которому Игоря Пушкарева приговорили к 15 годам лишения свободы и штрафу в полмиллиарда рублей.

Светлана Алеутская