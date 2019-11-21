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Опыт Йокогамы может быть полезен для решения проблем Владивостока

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В среду представители двух японских институтов – международного развития прибрежных районов и экономических исследований Северо-Восточной Азии – побывали в администрации Владивостока, где поделились своим видением будущего развития столицы региона, сообщили DEITA.RU в пресс-службе мэрии.

Основную проблему Владивостока гости из Японии обозначили четко – вынос портовых мощностей за пределы административного и жилых центров столицы края. Старший советник Института международного развития Нарусэ Сусуму отметил, что с подобной проблемой 40 лет назад столкнулся японский портовый город Йокогама. Однако в настоящее время старые порты в городе остались только для приема круизных лайнеров, остальные же мощности были вынесены за пределы мегаполиса.

В то же время, иностранные эксперты отметили, что развитие Владивостока уже пошло по «сценарию Йокогамы», где большая часть береговой линии была отдана под общественные пространства. Самым ярким примером разгрузки портов в дальневосточной столице за последние годы является появление Набережной Цесаревича.

Кроме того, гости из Страны восходящего солнца поинтересовались у руководителя управления градостроительства Петра Карпова, как обстоят дела с реализацией мастер-плана, представленного компанией «Никкен Секкей» в прошлом году и предусматривающего кардинальное изменение привокзальной площади Владивостока.

Петр Карпов отметил, что этот вопрос еще требуют всестороннего изучения и обоснования, поскольку он находится в ведении разных органов власти и самих портов. Однако и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства согласился, что возросший транспортный поток из портов и в порты является настоящей проблемой для современного Владивостока.

Чиновник напомнил, что в генплане города предусмотрена перспектива строительства кольцевой автомобильной дороги, способной разгрузить основные транспортные потоки в центре города. На встрече стороны также обсудили дальнейшее возможное сотрудничество между властями города и японскими организации в сфере комплексного развития столицы Дальневосточного федерального округа.

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