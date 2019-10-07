Орден Петра I показывают во Владивостоке

Орден, принадлежавший императору Петру I, можно увидеть во Владивостоке на выставке «За службу и храбрость. Награды России», сообщает DEITA.RU.

Ордена и награды из коллекции Музеев Московского Кремля - символы проявленной воинской доблести представлены в Приморском государственном музее имени В.К.Арсеньева на выставке «За службу и храбрость. Награды России». Экспозиция, вместившая в себя наградные знаки трёх эпох: Российской империи, Советского Союза и современной Российской Федерации, открылась 3 октября 2019 года и продлится до января 2020 года.

Выставка отмечена уникальным событием. Впервые из стен Музеев Московского Кремля вывезен орден, принадлежавший императору Петру I - Орден святого апостола Андрея Первозванного и Орден Победы, принадлежавший герою Великой Отечественной войны маршалу Рокоссовскому. Столь значимые экспонаты находятся сейчас во Владивостоке благодаря сложившемуся доброму сотрудничеству и доверию между Приморским музеем имени В. К. Арсеньева и Музеями Московского Кремля.

«Нам показалось чрезвычайно важным привезти сюда, в Приморье, награду, которая принадлежала самому Петру I. Это орденская цепь Ордена святого Андрея Первозванного, которая впервые покидает стены Кремля, и мы очень рады, что жители и гости Владивостока смогут полюбоваться на эту величайшую вещь», - ра

ссказала на пресс-конференции, прошедшей перед открытием выставки, директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Залы Приморского музея, наполненные наградами героев Отечества, выглядят торжественно и особо значимо. Нельзя не ощутить величие свершившегося события – за каждым орденом и знаковой наградой стоят выдающиеся деяния людей, свершенные ими ради жизни народа, страны, государства. «За Любовь и Отечество», «За Веру и Верность», «За Службу и Храбрость», «Польза, Честь и Слава» - читаем мы начертанные на орденах Российской империи надписи.

«За Службу и Храбрость» - девиз ордена Святого Георгия, утверждённого императрицей Екатериной II в 1769 году, стал выразителем идеи проекта «За Службу и Храбрость. Награды России» - проекта, который стал вторым шагом в рамках долгосрочного сотрудничества между Музеями Московского Кремля и Приморским государственным объединённым музеем имени В. К. Арсеньева.

«Для Приморского музея сотрудничество с главным музеем страны, возможность принимать здесь, на нашей площадке, титульные коллекции - важная социальная миссия в интересах жителей Владивостока, Приморья и Дальнего Востока. Организация доступа к этим коллекциям для нас чрезвычайно важна, так как в нашей большой стране не у всех есть возможность побывать в столичных музеях и встретиться с ними», - говорит директор музея имени Арсеньева Виктор Шалай.





Год назад в Приморском музее прошла выставка «Карта России. Вехи истории» из коллекций Музеев Московского Кремля, которая вызвала большой интерес у приморской аудитории. Этот год ознаменован представлением наград Российского государства. И в этом событии видится особый для Приморья символ – совсем недавно здесь создан Федеральный музей-заповедник «Владивостокская крепость». Крепость была возведена во Владивостоке и его окрестностях для защиты восточных рубежей России, и выполнила свою миссию - защищая границы Российской империи, а затем и Советского государства. Так совпало, что ордена и медали из коллекции Музеев Московского Кремля – символы деяний в защиту Отечества, отражающие величие страны, прибыли на Приморскую землю в тоже время, когда статус Владивостокской крепости, относящейся к самым мощным приморским крепостям мира, обретает особое государственное внимание и признание. В этом усматривается знак значимости свершившегося на дальневосточных рубежах России события.

К выставке «За Службу и Храбрость. Награды России» сотрудниками Музеев Московского Кремля и Приморского государственного объединённого музея имени В. К. Арсеньева совместно подготовлен красочный каталог, включающий в себя изображения всех выставочных экспонатов и их научное описание.

Ирина Павленко