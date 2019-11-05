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Ордена, картины, сцена, танцы – ночь искусств накрыла Владивосток
«Искусство объединяет» – под таким девизом 3 ноября по всей России прошла Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Традиционно в акции участвует Приморье, сообщает DEITA.RU. В этот день культурная жизнь столицы Приморского края «кипела»: картинная галерея, музей Арсеньева, филармония, Театр Горького, Театр молодёжи - все включились в «Ночь искусств».
Приморский музей имени Владимира Арсеньева распахнул двери утром и не закрывал их до позднего вечера. Весь день в экспозиции «За службу и храбрость. Награды России» (коллекция Музеев Московского Кремля) одна за одной шли экскурсии, на которых гости музея узнавали историю наградной системы трёх эпох нашей страны.
В Приморский картинной галерее были танцы средь картин, лекции, мастер-классы, театральные представления. Можно было увидеть рождение художественного полотна - на глазах у зрителей студентка института искусств делала копию работы знаменитого русского живописца Василия Верещагина. Актёры Приморского театра молодёжи сыграли сцену из спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина». Смешение жанров искусства в одном пространстве - отражение идеи акции «Искусство объединяет». Посетить выставку Боттичелли и постоянную экспозицию можно было до полуночи.
В Приморской филармонии мадам Галецкая провела музыкальную экскурсию по историческому зданию филармонии, увлекательно рассказав историю создания и развития первого театра во Владивостоке. Краевой театр имени Максима Горького включился в «ночь», объявив ночной театральный просмотр. На малой сцене актёры сыграли лирическую драму «Варшавская мелодия». Спектакль начался в десять часов вечера. Перед началом актёры провели гостей по «Тайнам закулисья».
Российская «Ночь искусств» в 2019 году состоялась в седьмой раз. Приморье присоединилось к акции в шестой раз.
Ирина Павленко