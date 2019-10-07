Орешкин бьет тревогу: кредитный пузырь взорвется через год

Минэкономразвития наглядно показало российскую кредитную действительность, которая, как и предупреждал Максим Орешкин, вызывает серьезные опасения, сообщает DEITA.RU.

Министерство и Центробанк, как и обещали, приняли меры для замедления кредитования - рынок раздут, взрыв «кредитного пузыря» ждут уже в 2021 году.

Ипотеку решили «притормозить» . Так, темп роста ипотечного кредитования снизился до 18,9 % в августе с 19,6 % в июле текущего года. А самый проблемный сегмент - потребительское кредитование - упал до 22,9 % в августе по сравнению с 23,6 % на июль.

Рост банковского кредита частному сектору в текущем году составляет 4,5% ВВП, при этом для обеспечение целевой динамики инфляции при соблюдении бюджетного правила, по оценке Минэкономразвития России, рост частного кредита должен составлять не менее 5,5-6,0 % ВВП.

Как отмечает Минэкономразвития, спрос на кредиты упал и самостоятельно, без помощи государственных рычагов. Министерство связывает это с падением уровня инфляции. Начиная с весны, она падает весь год и к конце 2019 составит по прогнозам 3,6-3,8 %. Также уменьшились расходы непосредственно государственных денег.

По имеющейся у Минэкономразвития информации, возросли доходы в бюджет от нефти и природных ресурсов. Кроме того, сейчас в России меньший, чем текущий профицит федерального бюджета.

Банк России приостановил вклады , что связано с приостановкой покупок валюты Банком России в сентябре-декабре 2018 года. Тогда, напомним, рубль подвергся очередной «волне» давления со стороны «партнеров» из ЕС и США.

Объем выдачи ипотечных кредитов за месяц остается существенно ниже уровней предыдущего года. За несколько месяцев объем кредитов упал с 250 до примерно 225 миллиардов рублей.

Также стабилизировать ситуацию помогло то, что Центробанк внял предупреждения Орешкина и с 1 октября надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Стали тщательней контролировать полную долговую нагрузку заемщика. По прогнозам министерства, объем кредитов продолжит падать.

Напомним, летом Эльвира Набиуллина не разделяла опасений главы Минвостокразвития по поводу краха «кредитного пузыря». Это вызвало ряд разногласий.

В частности, министр даже позволил себе публично усомниться в грамотности руководства ЦБ. Однако к осени компромисс был найден, стороны пошли на мировую, приняв меры по сдерживанию роста кредитов. Максим Орешкин может праздновать свою политическую, стратегическую и экономическую победу.

Василий Кучин