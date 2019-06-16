Министр экономического развития России Максим Орешкин подверг сомнению прогноз Центробанка по инфляции, сообщает DEITA.RU.

Накануне Центробанк России, руководимый Эльвирой Набиуллиной, снизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%.

Однако, глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что даже обновленный прогноз Центробанка по инфляции в России на 2019 год в 4,2-4,7% является завышенным.

«У нас по инфляции, и мы это уже говорили, прогноз другой – мы видим инфляцию ниже 4% в этом году», - уверенно заявил Максим Орешкин. Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год составляет 4,3%. Однако министр ранее говорил о том, что инфляция в России в годовом выражении может опуститься ниже 5% к концу первого полугодия 2019 года, а по итогам года – оказаться ниже 4%.

Ранее руководитель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина советует россиянам больше следить за показателями инфляции, чем за курсом доллара. Судя по зее заявлениям, можно сделать вывод, что главный банк России не намерен вмешиваться в ценообразование отечественной валюты. Таким образом, доллар по 75 рублей вполне может стать реальностью.

Дмитрий Санников